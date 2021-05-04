شن حي البساتين برئاسة اللواء أحمد جودة عبد السميع، حملة ميدانية لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا على الكافيهات والأماكن الترفيهية والسناتر التعليمية المخالفة، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء لأخيرة فيما يخص إلغاء كافة التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية، وتنفيذ القرار بحسم مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد الحي على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين، حيث شملت الحملة متابعة لقرار الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات إلى جانب حذر تقديم الشيشة ومصادرة كافة المضبوطات المخالفة وتم مرور الحملة بالمعراج العلوي والمعراج السفلي وزهراء المعادي وكافيه كالبيسو بشارع الخمسين، وتم التحفظ على عدد من الشيش وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

جاء ذلك في إطار توجيهات محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، ومتابعة نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، وبالتنسيق مع قسم وشرطة البساتين.