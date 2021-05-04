اتحاد الكرة: ننتظر وصول خطاب رسمي من الفيفا بتأجيل تصفيات كأس العالم

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أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بتسيير شئون اتحاد الكرة، أن الجبلاية تنتظر وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2022.

وقال مجاهد في تصريحات إذاعية لقناة أون سبورت اليوم الثلاثاء :" بالفعل مكتب الطوارئ بالاتحاد الإفريقي اتخذ قرارًا بتأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف:" ننتظر وصول خطاب رسمي من فيفا بخصوص تأجيل التصفيات المؤهلة للمونديال".

وعن خطاب الكاف الرسمي الذي تم إرساله لكافة الاتحادات الأهلية بطلب تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بموعد نهائي 30 من شهر يونيو المقبل.. أجاب مجاهد قائلًا" لدينا علم مسبق ونعلم أيضًا قواعد قيد الإفريقي".

وأتم:" نحن بصدد الاستفسار من الاتحاد الدولي عن مد الاستثناء الخاص بقواعد قيد اللاعبين مثلما حدث في الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام البدري تأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة والمقرر لها أن تقام في الكاميرون.