فرنسا تكشف موعد تسليم مصر طائرات رافال الجديدة



كشفت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن موعد تسليم مصر طائرات "رافال" الجديدة.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالوزارة، أن مصر سوف تتسلم مقاتلات رافال الثلاثين المتفق عليها بين عامي 2024 و2026 في إطار عقد معلن عنه مسبقا.



وأوضح المسؤول الفرنسي أنه سيتم اليوم توقيع عقد تمويل المقاتلات مع الجانب المصري وسيبدأ التنفيذ بحلول منتصف يونيو.



وكانت الحكومة المصرية، أعلنت مساء أمس الاثنين، التوصل لاتفاق مع نظيرتها الفرنسية لتوريد 30 طائرة مقاتلة طراز "رافال".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المصرية، إن "ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة".