أنجولا تطرح مناطق جديدة للتنقيب عن النفط

أعلنت وكالة النفط والغاز والوقود الحيوي الأنجولية، اليوم الثلاثاء، طرح عدة قطاعات في منطقة حوض الكونغو السفلي وحوض الكونغو للتنقيب عن النفط والتي كانت جزءا من جولة بيع تراخيص التنقيب عن الطاقة في البلاد لعام 2020.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن طرح هذه المناطق أمام الشركات للحصول على تراخيص التنقيب فيها يمثل جزءا من استراتيجية وكالة النفط والغاز والوقود الحيوي الأنجولية للتنقيب عن النفط للفترة من 2019 إلى 2025.



يذكر أن أنجولا هي ثاني أكبر دولة منتج للنفط في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية بعد نيجيريا وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ 2007.



ويعتبر النفط مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل بالنسبة لأنجولا، ويبلغ إنتاجها نحو 3ر1 مليون برميل يوميا، في حين تقدر الاحتياطيات النفطية لديها بنحو 423ر8 مليار برميل.