الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال «ساعي بريد الدواعش» في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال "ساعي بريد الدواعش" في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، مساء اليوم /الاثنين/ - أنه خلال عملية استخبارية نوعية تميزت بدقة المعلومة والمتابعة المستمرة لتحركات أحد العناصر الإرهابية في منطقة الزاب بقضاء الحويجة كركوك، والذي يعمل ساعيا لنقل بريد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي بين الملاذات والأوكار والخلايا النائمة.

وأضاف البيان أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة من الفوج الأول لواء المشاة 51 ومفرزة من أمن الحشد الشعبي باشرت بالتحرك نحو الهدف والقبض عليه في المنطقة المذكورة"، مؤكدة أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض.