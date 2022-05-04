انتشال 24 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية

قال مسؤول قضائي في ولاية صفاقس التونسية، اليوم الأربعاء، إن وحدات الحرس البحري انتشلت 24 جثة لغرقى مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن مراكب غرقت منذ نحو أسبوع.



وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من المرجح أن المهاجرين غرقوا جميعا في عرض البحر في رحلة سرية نحو السواحل الإيطالية ولفظتهم الأمواج تباعا في سواحل ولاية صفاقس.



وأوضح أن المعلومات المتوفرة من الحرس البحري تفيد بأن الجثث التي جرى انتشالها هي دفعة جديدة من الجثث التي عثر عليها عقب غرق مراكب منذ نحو أسبوع.



وأعلنت السلطات في وقت سباق عن انتشال حوالي 25 جثة.



وتسبب العدد الكبير من الجثث المكدسة في مستشفى صفاقس في وضع صحي حرج حتى اليوم، وفق ما صرح التركي.



ويقدر عدد الجثث الموجودة بثلاجات الموتى بالمستشفى بأكثر من 90 جثة وسط أزمة دفن بسبب الافتقاد إلى مساحات كافية في مقابر الجهة.



وقال التركي إن 40 جثة لاتزال على الأرض بينما الروائح بدأت تنبعث منها، وناشد المتحدث بمساعدة الولاية في توفير الإمكانات اللازمة لتمويل عمليات الدفن.



وتلقت صفاقس في وقت سابق مساعدات من الصليب الأحمر لتمويل عمليات الدفن لكن حاجيات الولاية لا تزال أكبر.