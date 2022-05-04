 العراق: محاولة استهداف فاشلة لمنزل وكيل الاستخبارات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا - بوابة الشروق
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العراق: محاولة استهداف فاشلة لمنزل وكيل الاستخبارات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 8:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 8:46 م
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية ،اليوم الأربعاء، عن محاولة استهداف فاشلة لمنزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أحمد أبو رغيف بصاروخ كاتيوشا .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان وكالة الاستخبارات أنه " بعد الانتصارات المتلاحقة التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على جراثم الكفر والإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة ، حاول بعض الخارجين عن القانون ،فجر هذا اليوم استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق احمد ابو رغيف بصاروخ كاتيوشا" ،مبينةً، أن "محاولة الاستهداف كانت فاشلة ،والأضرار في سياج المنزل فقط ".

وأضافت، أنه "بعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الإطلاق، وجارٍ البحث عن الجناة حالياً" لافتة إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بهذا الموضوع وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد به تعكير صفو الأمن والأمان الذي ينعم به البلد أبان الاحتفالات بعيد الفطر المبارك".

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