فون دير لاين تدعو لحظر استيراد النفط الروسي بحلول نهاية العام

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كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، عن خطة يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنيها لحظر واردات النفط الروسي تدريجيا بحلول نهاية العام، وذلك ضمن أحدث حزمة عقوبات يفرضها التكتل ضد موسكو.

وقالت فون دير لاين، في مناقشات في البرلمان الأوروبي، إن الحظر يهدف إلى "تعظيم الضغوط على روسيا".

وأكدت أنه سيتم إدارة هذا الحظر بطريقة تدريجية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للتكتل.

كما أعلنت استبعاد "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، من نظام "سويفت" المالي الدولي.

كما تشمل العقوبات المقترحة العسكريين الروس المتورطين في فظائع في مدينتي بوتشا وماريوبول الأوكرانيتين.