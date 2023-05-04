ألونسو ردا على شائعات تدريب الريال وتوتنهام: مستمر مع ليفركوزن

رد تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، بكلمات حاسمة على التكهنات المثارة حول مستقبله مع الفريق الألماني، ومدى إمكانية رحيله الصيف المقبل.

وارتبط ألونسو بتدريب توتنهام هوتسبير، الذي أقال مديره الفني أنطونيو كونتي ومدربه المؤقت كريستيان ستيليني، كما ارتبط اسمه أيضا بإمكانية تدريب ريال مدريد الموسم المقبل حال رحيل كارلو أنشيلوتي.

وقال ألونسو، بحسب ما نقل فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بشؤون انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "أتواجد في عالم كرة القدم منذ سنوات عديدة، والشائعات جزء طبيعي منه، ولكن ما يزال أمامنا الكثير لتحقيقه".

وأضاف: "هذا السبب تفكيري بنسبة 100% هنا (باير ليفركوزن) في الشهور القليلة الماضية، كما أن تفكيري بنسبة 100% هنا للموسم المقبل".

يذكر أن باير ليفركوزن يقدم نتائج جيدة تحت قيادة ألونسو، حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، ويتواجد في نصف نهائي الدوري الأوروبي حيث تنتظره مواجهة أمام روما الإيطالي.