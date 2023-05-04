 ألونسو ردا على شائعات تدريب الريال وتوتنهام: مستمر مع ليفركوزن - بوابة الشروق
الخميس 4 مايو 2023 8:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

ألونسو ردا على شائعات تدريب الريال وتوتنهام: مستمر مع ليفركوزن

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 8:01 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 8:01 م

رد تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، بكلمات حاسمة على التكهنات المثارة حول مستقبله مع الفريق الألماني، ومدى إمكانية رحيله الصيف المقبل.

وارتبط ألونسو بتدريب توتنهام هوتسبير، الذي أقال مديره الفني أنطونيو كونتي ومدربه المؤقت كريستيان ستيليني، كما ارتبط اسمه أيضا بإمكانية تدريب ريال مدريد الموسم المقبل حال رحيل كارلو أنشيلوتي.

وقال ألونسو، بحسب ما نقل فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بشؤون انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "أتواجد في عالم كرة القدم منذ سنوات عديدة، والشائعات جزء طبيعي منه، ولكن ما يزال أمامنا الكثير لتحقيقه".

وأضاف: "هذا السبب تفكيري بنسبة 100% هنا (باير ليفركوزن) في الشهور القليلة الماضية، كما أن تفكيري بنسبة 100% هنا للموسم المقبل".

يذكر أن باير ليفركوزن يقدم نتائج جيدة تحت قيادة ألونسو، حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، ويتواجد في نصف نهائي الدوري الأوروبي حيث تنتظره مواجهة أمام روما الإيطالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك