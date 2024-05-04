منع الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول الأراضي الفرنسية بسبب مذكرة ألمانية

أوقفت السلطات الفرنسية الطبيب والناشط الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة في مطار شارل ديغول، ومنعته من الدخول بحجة وجود مذكرة تمنعه من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

وفي حديثه مع إذاعة «مونت كارلو»، أشار أبو ستة إلى أن سلطات المطار الفرنسي أبلغته بأن المنع جاء من ألمانيا، وأنه يسري على كل أراضي «شنجن».

وكان من المقرر أن يلقي الطبيب كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي حول تجربته في مستشفيات غزة عند بداية الحرب.

وكان أبو ستة، منع من دخول ألمانيا في 12 أبريل الماضي، إضافة إلى شخصيات أخرى، للمشاركة في «مؤتمر فلسطين» الذي كان من المفترض أن يعقد أعماله في العاصمة برلين.

وقال أبو ستة، الذي عين مؤخرا رئيسا لجامعة غلاسكو في اسكتلندا، في منشور على منصة «إكس» في حينه: «تمت دعوتي لإلقاء كلمة في مؤتمر ببرلين حول عملي في مستشفيات غزة خلال العدوان الحالي. لقد منعتني الحكومة الألمانية بالقوة من دخول البلاد. إن إسكات شاهد على جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية يزيد من تواطؤ ألمانيا في المذبحة المستمرة».

وتكتسب أهمية شهادة غسان أبو ستة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، كونه كان متواجدا منذ الثامن من أكتوبر في قطاع غزة، أي بعد يوم واحد من اندلاع الحرب، بصفة طبيب متطوع.

وبقي في القطاع، حيث مارس مهماته بين مستشفيي الشفاء والمعمداني لمدة 42 يوما، وكان شاهدا على الأحداث الدموية التي وقعت في محيط المستشفيين في ذلك الوقت.

ومنذ خروجه من القطاع، شارك أبو ستة في جملة من الأنشطة والفعاليات الدولية المتضامنة مع الفلسطينيين.