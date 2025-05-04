ترامب في مقابلة جديدة يبدي تحفظا بشأن واجباته في حماية حقوق الإجراءات القانونية الواجبة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحفظا، في مقابلة جديدة، بشأن واجباته في حماية حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في الدستور.

وقال ترامب، إنه لا يعتقد أن استخدام القوة العسكرية سيكون ضروريا لجعل كندا "الولاية الـ 51 الأمريكية"، وقلل من احتمال سعيه للترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض.

وجاءت هذه التصريحات، التي وردت في مقابلة شملت موضوعات واسعة وشهدت لحظات من الجدل مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة إن بي سي، في وقت تواجه فيه جهود الرئيس الجمهوري لتنفيذ أجندته بسرعة معارضة أكثر حدة من جانب الأمريكيين، وذلك بالتزامن مع تجاوز إدارته الثانية حاجز المئة يوم، وفقا لاستطلاع حديث أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ومركز بحوث الشئون العامة.

ومع ذلك، أوضح ترامب أنه ليس بصدد التراجع عن قائمة المهام التي يؤكد أن الناخبين الأمريكيين دعموا معظمها عندما انتخبوه في نوفمبر.