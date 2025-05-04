سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتفالا بعيد العمال، يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما مجموعة أفلام الحرف التراثية، وذلك مساء الأربعاء الموافق٧ مايو.

وتتضمن أفلام الخيامية للمخرج هاشم النحاس، وفيلم "العقادين" إخراج مدحت قاسم، وفيلم "فن الفلاحين" إخراج عبد القادر التلمساني، وفيلم "شد الحبل" للمخرج نهاد عشري.

وتسلط هذه الأفلام الضوء على قيمة العمل، والتأكيد على دور العمال في نهضة المجتمع. وتنتمي تلك الأفلام إلى نوعية الأفلام التسجيلية، وترصد أهم الحرف التراثية والعمال المهرة وتوارث تلك الحرف عبر الأجيال.

يأتي ذلك في إطار حرص مركز الثقافة السينمائية علي إقامة العديد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبات الوطنية والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية من رواد المركز.