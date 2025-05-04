لا تزال التقارير تثار بشأن ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي، خلفًا للمدرب السابق مارسيل كولر.

وارتبط اسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك وفريق الفتح السعودي الحالي، باحتمالية توليه تدريب الأهلي.

وفي هذا الصدد قال إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق: «الأهلي فريق مليان نجوم، ولازم مدير فني شخصية، النادي الأهلي حاطط عينه على شخصية قوية يقدر يدير».

وأضاف: «أعتقد إن إدارة الأهلي محددة هتجيب مين، والأمور هتكون واضحة يوم 10 في الشهر الجاري، لأن الأهلي أعتقد أقرب حد هيجيبه هو جوزيه جوميز».

وأكمل: «جوميز عنده مباراة مع الفتح ضد الوحدة، يوم 10، ولو كسب سيتم التأكد ببقاء الفريق في بطولة الدوري، وممكن يتم الإعلان بعد كدة. ده إحساسي».