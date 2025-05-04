إيهود باراك يدعو لعصيان مدني لإسقاط نتنياهو

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دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، السبت، لعصيان مدني حتى إسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية دعوة "باراك لإسقاط نتنياهو"، إضافة لدعوته للتوصل لصفقة لتحرير الأسرى لدى المقاومة حتى لو بثمن إنهاء الحرب.

وتشهد "تل أبيب" الليلة تظاهرة حاشدة للمستوطنين، للمطالبة بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن عشرات آلاف المستوطنين يشاركون الليلة في مظاهرات حاشدة في "تل أبيب" تطالب نتنياهو وحكومته بوقف الحرب والذهاب لصفقة تبادل أسرى في أعقاب تلويح عائلات الأسرى بالعلم الأحمر رفضاً لتوسيع العملية البرية في قطاع غزة.