محو الأمية بالإسماعيلية يعقد دورة تدريبية للغة الإشارة

عقد فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإسماعيلية، الورشة التدريبية للغة الإشارة بالتعاون مع جامعة قناة السويس.

وأكدت نورهان سيد، مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإسماعيلية، أن الورشة قدمت البرنامج التدريبي لمجموعة من معلمي الفرع، بهدف تمكينهم من مهارات لغة الإشارة اللازمة للتواصل الفعّال مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن التدريب يُقام ضمن خطة هيئة تعليم الكبار لدمج جميع فئات المجتمع في العملية التعليمية، خاصة ذوي الهمم، ما يعزز من فرصهم في التعليم والمشاركة المجتمعية.

فيما أوضحت نهلة محمد، مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة في الإسماعيلية، أهمية هذه المبادرات في دعم التكامل المجتمعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تعليم الكبار، ويعكس هذا النشاط حرص القيادة التعليمية والتنفيذية على تفعيل الشراكة بين المؤسسات التعليمية والجامعات؛ بهدف بناء قدرات الكوادر التربوية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم للجميع.