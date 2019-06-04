قالت المخرجة السينمائية ساندرا نشأت، إنها إذا قررت العودة للإخراج مرة ثانية فسيكون ذلك من خلال السينما، متابعة: «رجوعي الحقيقي يعني السينما».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «حروف الجر»، المذاع عبر محطة «نجوم إف إم»، أنها شديدة الحب للسينما، وأنها ستعود من خلال فيلم عن حالة إنسانية، معقبة: «الأفلام التسجيلية غيرت فيا كتير أوي، إنك تعرف تمسك قلب الناس وتبقى حاسس بيهم وهم يحسوا ده».

وأردفت أن الناس يفضلون من يدخل قلوبهم، ويعرف ما بداخلها، مستطردة: «طول ما إنت ماشي بتشوف تناقضهم، وبنزل اسأل الناس طول الوقت، وأنا مشتتة بلاقي الإجابة عندهم، شعب عظيم بجد، ومتناقض جبار، وطيب أوي وغدار أوي، ومالوش كتالوج حقيقي، وكل واحد بطل كده مع نفسه، وكلنا فينا ده، مش هينفع خلاص اشتغل مع نجم أحاول أغيره وأخليه طبيعي في أفلامي».