ألمانيا وجهة مفضلة للمهاجرين المؤهلين

أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين أن القوى العاملة عالية التأهيل المنحدرة من دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي تقرر غالبا العمل في ألمانيا، عند البحث عن وظيفة بالخارج.

ومثلما تبين من الميزانية العمومية للهيئة التي تم نشرها اليوم الثلاثاء، فإن السلطات الألمانية أصدرت البطاقة الزرقاء الخاصة بالاتحاد الأوروبي لنحو 27 ألف مهاجر تلقوا تدريبا عالي المستوى، وأشارت الهيئة إلى أن هذا العدد يزيد على أي عدد شهدته ألمانيا من قبل.

تجدر الإشارة إلى أن البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي هي تصريح عمل لمواطنين غير أوروبيين ذوي تأهيل عال يتم إصدارها من أي دولة عضو بالاتحاد، وتهدف البطاقة لجعل أوروبا وجهة مرغوبة للقوى العاملة المؤهلة وذوي المهارات.

وفي الوقت ذاته جاءت ألمانيا على رأس الدول التي تصدر البطاقة الزرقاء داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أن نسبة 85 بالمئة من جميع إصدارات هذه البطاقة كانت لألمانيا.

ومنذ إدخال هذا النظام في أغسطس عام 2012، أصدرت السلطات الألمانية نحو 104 ألف بطاقة زرقاء لمهاجرين ذوي تأهيل عال.