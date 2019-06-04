موسكو تنفي إبلاغ واشنطن بإجلاء مواطنيها من فنزويلا

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن تكون بلاده قد أبلغت واشنطن بإجلاء معظم مواطنيها من فنزويلا، مشيرا إلى أن الخبراء الروس مازالوا يعملون في هذا البلد.

وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو أبلغت واشنطن بإجلاء معظم مواطنيها من فنزويلا - "على ما يبدو أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعتمد على بعض مصادر المعلومات في الصحف، لأنه لم تكن هناك رسائل رسمية حول هذا الموضوع من الجانب الروسي".

وأضاف "هناك بالفعل خبراء روس يعملون على خدمة التقنيات الموردة سابقا، موضحا أن موسكو لا تعلم ماذا تعني عبارة "أجلت مواطنيها"، التي استخدمها الرئيس الأمريكي".