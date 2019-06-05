مالي تكمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بمونديال الشباب

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لحق المنتخب المالي بركب المتأهلين إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليًا في بولندا بعدما حقق انتصارًا صعبًا وتغلب على نظيره الأرجنتيني 5 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما اليوم الثلاثاء في ختام منافسات دور الستة عشر بالتعادل 2 / 2.

وعلى ملعب "مييسكي بييلسكو فيالا"، افتتح أدولفو جايش التسجيل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 49 ثم رد منتخب مالي بهدف للاعب عبد الله ديابي في الدقيقة 67 وظل التعادل قائما حتى نهاية الوقت الأصلي ليخوض الفريقان وقتا إضافيا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي، جاء هدف التقدم للأرجنتين بالنيران الصديقة حيث سجله المالي عبد الله ديابي بالخطأ في شباك منتخب بلاده.

ورفض المنتخب المالي الاستسلام وواصل محاولاته حتى أدرك التعادل 2 / 2 في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني من الوقت الإضافي عن طريق أبوبكر كونتي ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز مالي 5 / 4 .

وسجل للمنتخب المالي، حاجي دراميه وأبوبكر تراوري وسيكو كويتا وعبد الله ديابي وسامبو سيسوكو ولم يهدر الفريق أي ضربة جزاء.

أما المنتخب الأرجنتيني، فقد سجل له نيون بيريز وأدولف جايش وسانتياجو سوزا وفوستو فيرا بينما أهدر توماس تشانكالاي (تصدى لها الحارس).

ويلتقي المنتخب المالي في دور الثمانية نظيره الإيطالي يوم الجمعة المقبل بعد ساعات من افتتاح منافسات الدور بلقاء المنتخب الكولومبي مع نظيره الأوكراني.

وتقام المباراتان الأخريان بدور الثمانية مساء السبت، حيث يلتقي المنتخب الإكوادوري نظيره الأمريكي والمنتخب السنغالي نظيره الكوري الجنوبي.