انطلاق جلسة مساءلة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

انطلقت جلسة مساءلة رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء الأربعاء، حول تحركاته الخارجية غير المعلنة، وعلاقتها بزج تونس في الصراع الليبي، بحسب فضائية «العربية».

وقال الحزب الدستوري الحر، في بيان خلال الجلسة، إن الغنوشي يضرب الدولة التونسية ولن يسمحوا له بذلك، مؤكدا أن رئيس حركة النهضة يشكل خطرا ليس فحسب على تونس ولكن على العرب جميعا.

فيما قالت النائبة عبير موسى للغنوشي في كلمة ألقتها خلال الجلسة، صباح الخميس، إن «الغنوشي» كذب على التونسيين أكثر من مرة، وله تواصل دائم مع الرئيس التركي رجب إردوغان ومكالمات سرية لا يخبر بها التونسيين.