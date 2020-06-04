 غينيا الاستوائية تطالب ممثل الصحة العالمية بمغادرة البلاد - بوابة الشروق
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غينيا الاستوائية تطالب ممثل الصحة العالمية بمغادرة البلاد


نشر فى : الخميس 4 يونيو 2020 - 10:20 م | آخر تحديث : الخميس 4 يونيو 2020 - 10:20 م

أبلغت وزارة الشئون الخارجية والتعاون في غينيا الإستوائية المكتب الاقليمي لأفريقيا بمنظمة الصحة العالمية بأنه يتعين على رئيس مكتبها في البلاد تريفوني نكورونزيزا ، مغادرة العاصمة مالابو في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبها ، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "ترى القرار مؤسفا"حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأضافت المنظمة " كان هناك سوء فهم إزاء البيانات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)التي قالت إنها عرضت ايضاحها".

وتابعت المنظمة أن نكورونزيزا لم يزور الأرقام الخاصة بفيروس كورونا".

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