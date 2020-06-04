غينيا الاستوائية تطالب ممثل الصحة العالمية بمغادرة البلاد

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أبلغت وزارة الشئون الخارجية والتعاون في غينيا الإستوائية المكتب الاقليمي لأفريقيا بمنظمة الصحة العالمية بأنه يتعين على رئيس مكتبها في البلاد تريفوني نكورونزيزا ، مغادرة العاصمة مالابو في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبها ، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "ترى القرار مؤسفا"حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأضافت المنظمة " كان هناك سوء فهم إزاء البيانات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)التي قالت إنها عرضت ايضاحها".

وتابعت المنظمة أن نكورونزيزا لم يزور الأرقام الخاصة بفيروس كورونا".