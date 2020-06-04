غينيا الاستوائية تطالب ممثل الصحة العالمية بمغادرة البلاد

أبلغت وزارة الشئون الخارجية والتعاون في غينيا الإستوائية المكتب الاقليمي لأفريقيا بمنظمة الصحة العالمية بأنه يتعين على رئيس مكتبها في البلاد تريفوني نكورونزيزا ، مغادرة العاصمة مالابو في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبها ، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "ترى القرار مؤسفا"حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأضافت المنظمة " كان هناك سوء فهم إزاء البيانات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)التي قالت إنها عرضت ايضاحها".
وتابعت المنظمة أن نكورونزيزا لم يزور الأرقام الخاصة بفيروس كورونا".