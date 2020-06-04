طائرات إسرائيلية تقصف مركز أبحاث تابع للجيش السوري في حماة

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قصفت طائرات حربية إسرائيلية مركزا للبحوث العملية في محافظة حماة وسط سورية مساء اليوم الخميس .

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن "طائرات حربية إسرائيلية قصفت مركز بحوث الزاوي بمنطقة مصياف بريف حماة الغربي، وتوجد إصابات بين عناصر المركز"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المصادر أن "عدة طائرات حربية إسرائيلية قصفت من الأجواء اللبنانية منطقة وعادت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة".

وتعرضت مواقع عسكرية سورية في ريف حماة الغربي لعدة غارات من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية، كان أبرزها غارات شنت على منطقة نهر البارد 60 كيلومترا شمال غرب محافظة حماة وهو مقر للقوات الإيرانية نهاية أبريل عام 2018.