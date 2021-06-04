4 شروط لقبول طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية بتنسيق الجامعات

أعلن مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات 4 شروط قبول طلاب مدارس النيل بتنسيق التعليم العالي حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية بالضوابط والشروط التالية:



1- أن يكون الطالب ناجحاً في سبع مواد في المستوى الأول L1 كحد أدني، وفي حالة تكرار الطالب لدراسة نفس المادة في مستوى أعلى L2 أو L3 فيمكن احتساب أي منهما بدلاً من المستوى الأقل L1 لنفس المادة ضمن المواد المؤهلة للقبول في الكليات الجامعية والمعاهد العليا للاستفادة من التقدير الأعلى لصالح الطالب، مع ذكر تقدير المادة في كل مستوى يدرسه الطالب في الشهادة، والتأكد من استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية، وبشرط عدم تكرار أي مادة في أكثر من مستوى عند حساب المجموع الاعتباري إلا في حالة الكليات العلمية والهندسية، وفقاً لما هو مبين في البند الخاص بالمواد المؤهلة، وذلك فيما عدا المواد التي تدرس في مستوى أعلى من المستوى L1 فقط وتمت معادلتها ووافقت عليها وزارة التربية والتعليم المصرية.



2- يتم احتساب المجموع الاعتباري للشهادة وفقاً لجدول التقييم الرقمي لتقديرات مواد الشهادة الوارد بالبند الخاص بحساب المجموع الاعتباري للشهادة الحد الأدنى للنجاح تقدير E.



3- المواد المؤهلة للقبول بكليات ومعاهد الجامعات المصرية تنقسم إلي ثلاث مجموعات:



- مواد إجبارية: وهي المواد التي تدخل ضمن متطلبات الشهادة ولا يمكن الحصول علي شهادة النيل الدولية دون اجتيازها بنجاح – وهي مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات.



- مواد أساسية: وهي المواد المؤهلة لتخصص مجموعات الكليات الجامعية والمعاهد العليا المختلفة.



- مواد اختيارية: وهي جميع المواد التي تدخل ضمن المواد المؤهلة لدخول الجامعات وتمنح شهادة النيل الثانوية الدولية للطلاب المتقدمين للحصول عليها وتم الموافقة عليها ومعادلتها سابقاً من قبل وزارة التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك المواد المؤهلة التي يتم الموافقة عليها ومعادلتها لاحقاً من قبل وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات.



4- للقبول في بعض الكليات يمكن إضافة مواد أخرى عند حساب المجموع الاعتباري وفقاً لما هو مبين في البند الخاص بالمواد المؤهلة.