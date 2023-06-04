الإفراج عن طائرة بالخطوط الجوية الباكستانية في ماليزيا بعد احتجازها

أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية في بيان اليوم السبت الإفراج عن طائرة من طراز بوينج 777 تابعة لها، بعدما علقت محكمة ماليزية أمرا باحتجازها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان تم احتجاز طائرة من طراز بوينج 777 التابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية في كوالالمبور في 26 مايو، بسبب المستحقات غير المحسومة لشركة التأجير، "إيركاب هولدينجز إن في" وأدى الحجز غير المتوقع إلى تقطّع السبل بالركاب بشكل مؤسف، مما استلزم إرسال طائرة بديلة لالتقاطهم.

وكشف المتحدث باسم الخطوط الجوية، عبد الله حفيظ خان، في بيان أن محكمة ماليزية أصدرت أمر الحجز بناء على طلب المؤجر. وأصر على أن التهم المتنازع عليها قد تمت تسويتها بالفعل، وتعهد باستكشاف الخيارات القانونية لاستعادة الطائرة.