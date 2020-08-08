انتهاء سابع أيام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في البحيرة وسط حالة من الهدوء

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير الامتحانات وتوفير كل وسائل الأمان والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وذلك وسط حالة من الهدوء شهدت الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 في يومها السابع انتظام الأعمال بجميع اللجان، كما لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

وأضاف الديب، أن الامتحانات التحريرية تتم خلال 10 أيام، خلال الفترة من السبت 27 مايو وحتى الخميس 8 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام يبلغ 58 ألفا و446 طالبا وطالبة داخل 168 لجنة، موزعة على 16 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لجميع نوعيات التعليم الفني، على النحو التالي "التعليم صناعي 41 ألفا و616 طالبا وطالبة، التعليم الزراعي 5923 طالبا وطالبة، التعليم التجاري 8429 طالبا وطالبة، مزدوج 2113 طالبا وطالبة، فندقي 365 طالبا وطالبة".

وأوضح الديب، أنه سبق انطلاق الامتحانات رفع درجة الاستعداد والانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة وتجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع؛ للتيسير على الطلاب وجميع المشاركين، كما تم تجهيز الاستراحات وتزويدها بالأثاث اللازم، وكل سبل الراحة والوسائل المعيشية اللازمة.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتواصل ومتابعة الامتحانات وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات.

كما تم تجهيز خطوط سير مختلفة لتوزيع أسئلة الامتحانات بمركز توزيع أسئلة الامتحانات النظرية، وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها، كما تم التنسيق مع مديريات وهيئات الصحة، والإسعاف، والتأمين الصحي، والكهرباء، والمياه، والأمن، والحماية المدنية كل في مجاله للمعاونة في مجال الامتحانات.

وشدد الديب، على الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتنفيذ تعليمات الإدارة العامة للامتحانات، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدي بكل حزم لجميع صور وأشكال الغش داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية؛ لمواجهة أي طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم، والعمل على توفير الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.