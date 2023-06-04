 نقيب المهندسين يتوجه غدا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في أحداث الجمعية العمومية - بوابة الشروق
الأحد 4 يونيو 2023 12:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

نقيب المهندسين يتوجه غدا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في أحداث الجمعية العمومية

محمد فتحي
نشر في: الأحد 4 يونيو 2023 - 12:04 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2023 - 12:04 م

أعلن نقيب المهندسين طارق النبراوي، أنه سيتوجه غدا الإثنين، إلى النيابة العامة بصحبة فريقه القانوني، لاستكمال التحقيقات في أحداث "البلطجة والاعتداء على المهندسين ومحاولة الاعتداء على شخصه"، والتي حدثت بعد الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع فى الجمعية العمومية غير العادية للنقابة التي عقدت 30 مايو الماضى للتصويت على سحب الثقة منه، وبعد تفريغ المحاضر الخاصة بها من القضاة.

وأوضح نقيب المهندسين: "يأتي ذلك استكمالا للتحقيقات التي بدأت يوم الخميس الماضى واستمرت لأكثر من ٦ ساعات"، مضيفا: "سنكمل قضيتنا العادلة للنهاية وكلنا ثقة في النيابة العامة المصرية وتحقيقاتها؛ فهي الملاذ الأخير لنصرة الحق".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك