نقيب المهندسين يتوجه غدا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في أحداث الجمعية العمومية

أعلن نقيب المهندسين طارق النبراوي، أنه سيتوجه غدا الإثنين، إلى النيابة العامة بصحبة فريقه القانوني، لاستكمال التحقيقات في أحداث "البلطجة والاعتداء على المهندسين ومحاولة الاعتداء على شخصه"، والتي حدثت بعد الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع فى الجمعية العمومية غير العادية للنقابة التي عقدت 30 مايو الماضى للتصويت على سحب الثقة منه، وبعد تفريغ المحاضر الخاصة بها من القضاة.

وأوضح نقيب المهندسين: "يأتي ذلك استكمالا للتحقيقات التي بدأت يوم الخميس الماضى واستمرت لأكثر من ٦ ساعات"، مضيفا: "سنكمل قضيتنا العادلة للنهاية وكلنا ثقة في النيابة العامة المصرية وتحقيقاتها؛ فهي الملاذ الأخير لنصرة الحق".