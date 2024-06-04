 منتخب مصر يواصل تدريباته وانضمام عمر كمال استعدادًا لبوركينا فاسو - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

منتخب مصر يواصل تدريباته وانضمام عمر كمال استعدادًا لبوركينا فاسو

محمود عيسى
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 12:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 12:21 ص

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ،  تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

انضم عمر كمال لمعسكر المنتخب و شارك في جزء من تدريبات الفريق .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و الاستاذ عامر حسين و اللواء حلمي مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك