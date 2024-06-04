الأونروا: أطفال غزة يعيشون كابوسا بلا نهاية

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، إن الأطفال في غزة يعيشون "كابوسا بلا نهاية"، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو 8 أشهر.

وأضافت "أونروا"، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن "القصف والتهجير القسري ونقص الغذاء والماء وغياب التعليم، كلها عوامل تصيب جيلا كاملا بالصدمة"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن "الأطفال في غزة يعيشون كابوسا بلا نهاية"، مؤكدة أن فرق الدعم النفسي والاجتماعي التابعة للأونروا "مستمرة في تقديم الإغاثة والأمل للأطفال في قطاع غزة".

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر، أكثر من 119 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.