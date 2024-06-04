السعودية تجدد حرصها على دعم المساعي الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

جددت السعودية اليوم الثلاثاء حرصها على مواصلة دعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية"واس"، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز"أن المجلس، تابع تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها"، مجدداً "حرص المملكة على مواصلة دعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكل ما يسهم في الوصول لعالم أكثر نماءً وازدهاراً على الأصعدة كافة".

وقال الوزير إن "مجلس الوزراء، اطّلع على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما العاهل السعودي من ملك الأردن ، والرئيس المصري، وعلى فحوى الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس الصومال.

وتناول مجلس الوزراء السعودي نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات المنعقدة في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، معرباً عن التطلع إلى تحقيق مزيد من الارتقاء بالعمل المشترك نحو آفاق أرحب في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة.

وأشاد المجلس من ناحية أخرى بمخرجات الاجتماع الوزاري (السابع والثلاثين) للدول الأعضاء في "أوبك" والدول المشاركة من خارجها، مؤكداً "أن قرار المملكة والدول السبع الأخرى بتمديد العمل بالتخفيضات الطوعية في إنتاجها الذي اتُخذ في اجتماعها بالرياض؛ يأتي تعزيزاً للجهود الاحترازية التي تبذلها مجموعة دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".