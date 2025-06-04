أكد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي جاهزيته للمشاركة في المباريات، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال كريم فؤاد في تصريحات لقناة الأهلي: "الإصابة قدر ونصيب، وجاءت في فترة وأنا في أفضل مستوياتي، وكانت فترة صعبة للغاية".

وأضاف: "أنا سليم بنسبة 100%، وأشارك منذ أكثر من شهر في التدريبات الجماعية، وجاهز منذ أخر مباراتين تقريبا لكن ظروف بطولة الدوري جعلتني لم أحصل على دقائق للمشاركة".

وتابع: "بالنسبة لنا أخر 6 مباريات في الدوري كانوا كنهائيات الكأس، وكنا نثق في تحقيق البطولة، وشعرنا بذلك عندما تعادلنا مع بيراميدز هدف أحمد رضا أعاد لنا الأمل".

وأكمل: "بطولة كأس العالم للأندية 2025؟ العالم كله يشاهد بطولة كأس العالم للأندية وهذا سيكون الحافز الأكبر بالنسبة لنا".

وواصل: "كل مباراة في كأس العالم للأندية لها أهميتها ودوافعها الخاصة، ولا نركز على أي منافس على قدر التركيز في فريقنا، ولا نخاف من أحد، والمباراة الافتتاحية ستمنحنا الدافع القوي".

وأتم كريم فؤاد تصريحاته قائلًا: "ليونيل ميسي (صاحب الكورة) لكن نحن نتوكل على الله ونسلمها لله".