روسيا: أظهرنا أقصى درجات ضبط النفس بعد هجمات كييف على المطارات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن روسيا أظهرت أقصى درجات ضبط النفس بعد هجمات كييف على السكك الحديدية الروسية والمطارات العسكرية.

وقال ريابكوف للصحفيين: "وقعت الأحداث المذكورة، في الأول من يونيو، وكان توقيتها واضحًا لعرقلة الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا. لقد تحلينا بأقصى درجات ضبط النفس، وأُجريت الجولة".

وأشار إلى مطالبة روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتوضيح ردة فعلها على هجمات كييف الأخيرة، بما في ذلك على المطارات الروسية، بطريقة من شأنها وقف التصعيد.

وردا على سؤال حول ما قد يكون رد الفعل الروسي، أشار ريابكوف إلى أنه ليس في وضع يسمح له بالتعبير عن ذلك، قائلا: "جميع الخيارات مطروحة".