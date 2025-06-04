دراسة: الحديد الناتج عن غازات المخلفات الصناعية يغيّر النظام البيئي شمالي المحيط الهادئ

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة هاواي، أن الحديد الناتج عن غازات المخلفات الصناعية، يعمل على تغيير النظام البيئي في شمال المحيط الهادئ.

ويصل هذا المعدن إلى مناطق نائية بالمحيط عبر الغلاف الجوي، وتجرفه الأمطار إلى البحر.

ومن جانبه، قال نيك هاوكو، قائد فريق إعداد الدراسة من جامعة هاواي: "هذا مثال على التأثير الواسع الذي من الممكن أن يتسبب فيه التلوث البشري على النظم البيئية البحرية التي تبعد آلاف الأميال عن المصدر".

وبحسب الباحثين، يعمل الحديد كسماد في البحر ويتسبب في تسجيل زيادة كبيرة في الطحالب الدقيقة وغيرها من العوالق النباتية، ما ينتج عنه عواقب سلبية.

وتم التوصل إلى النتائج، التي نشرت في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم" أمس الأول الاثنين، بعد فحص منطقة شمال هاواي، التي تقع في اتجاه الريح من المراكز الصناعية الكبرى بشرق آسيا.