المديريات التعليمية: قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية من 10 إلى 12 يونيو

أعلنت المديريات التعليمية، أماكن قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات، موضحة أن قبول الاعتذارات يبدأ الثلاثاء 10 يونيو ويستمر حتى الخميس 12 يونيو من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

ووزعت وزارة التربية والتعليم، خطابات الندب علي المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، موضحة في خطاب الندب أن التكليف بالامتحانات واجب قومي، وأنه لا يجوز للعاملين بمدارس الوزارة الإجازة إلا بعد الحصول على إقرار من رئيس العمل المختص بأن العامل قد أنهى جميع أعمال الامتحانات المكلف بها.

وأكدت أن أعمال الامتحانات تعتبر من صميم الأعمال الوظيفية ولا يجوز الاعتذار عنها، وبالنسبة للمرضى الاعتذار بتقرير القومسيون الطبي بالمحافظة التابع لها المنتدب.

وقالت الوزارة، إنه في حالة التخلف عن أعمال الامتحانات بدون عذر مقبول، يعتبر الذي تخلف عن الندب منقطعا عن العمل وتطبق عليه الأحكام القانونية فيما يختص بأجره، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، وتخفض الدرجات المخصصة لعنصري الانضباط ومدى تحمل المسئولية في بند السلوك والشخصية بالتقرير السنوي.