المجر تعطي الضوء الأخضر لبدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء المجر الجديد، بيتر ماجيار، إن بلاده وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن القضية الخلافية المتعلقة بالأقلية المجرية في أوكرانيا، مما يمهد الطريق أمام كييف لبدء محادثات الانضمام الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ماجيار، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الأربعاء، "لقد توصلنا إلى اتفاق شامل مع أوكرانيا بشأن توسيع الحقوق اللغوية والتعليمية والثقافية والسياسية للأقلية المجرية التي يبلغ تعدادها 100 ألف نسمة هناك"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ماجيار إن بودابست ستسمح لأوكرانيا بالمضي قدما في مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشرط أن تدرج هذه الحقوق ضمن التزامات أوكرانيا تجاه الاتحاد الأوروبي.

وتعد أوضاع الأقلية المجرية قضية شائكة في العلاقات الثنائية منذ فترة طويلة، وكثيرا ما استخدم سلف ماجيار، فيكتور أوربان، هذه القضية كمبرر لعرقلة خطوات أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وغيره من أشكال الدعم الأوروبي لكييف في مواجهة الغزو الروسي الشامل.