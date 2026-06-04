رئيس الوزراء: طرح نحو 5 شركات للبورصة قبل نهاية ديسمبر

- وقرارات إلغاء ودمج الهيئات الاقتصادية هذا الشهر



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك متابعة للخطة الخاصة بالاستفادة من أصول الدولة، والمتمثلة في الشركات المملوكة للدولة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، إلى اتخاذ الحكومة لإجراءات مهمة بشأن القيد المؤقت لعدد 16 شركة من الشركات المملوكة للدولة، مؤكدا أن من المقرر إتمام القيد المؤقت لـ 4 شركات أخرى قبل 30 يونيو، بالإضافة إلى 10 شركات تابعة لقطاع البترول بدأت الحكومة في إجراءات القيد المؤقت لها.

ولفت إلى طرح ما بين 4 إلى 5 شركات من هذه الشركات التابعة للدولة في البورصة قبل نهاية ديسمبر من العام الحالي، مؤكدا أن استهداف هذه الشركات يأتي في إطار تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وأوضح أن الإجراءات الحالية تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مشيرا إلى متابعته هذا الأسبوع ملف وحدة الشركات المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا جديدا يتمثل في البدء بإصدار القرارات الخاصة بالهيئات التي تم الاستقرار عليها سواء بالإلغاء أو الدمج، أو إعادة تحويل المسار من هيئات اقتصادية إلى هيئات خدمية، وذلك اعتبارا من الشهر الجاري.

وأشار إلى التوافق على إعلان أول حزمة من هذه الهيئات خلال هذا الشهر، موضحا أن العمل في هذا الملف سيستمر على مدار الشهور المقبلة وحتى نهاية العام الحالي.