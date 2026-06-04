تراجع الأسهم الأمريكية مع ارتفاع أسعار النفط

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء ببورصة وول ستريت الأمريكية بتراجع ملحوظ بعد ارتفاعها أمس إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية لتقترب من 100 دولار للبرميل في أعقاب تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران مما يهدد وقف إطلاق النار القائم بينهما.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 7ر0%، بعد يوم من تسجيله لرقم قياسي جديد أمس، ليسجل أول تراجع له في 10 جلسات، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 620 نقطة أي بنسبة 2ر1%. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 9ر0%.

كان لارتفاع سعر برميل خام برنت القياسي للنفط العالمي، بنسبة 9ر1%، إلى 81ر97 دولارا، أثر سلبي على سوق الأسهم الأمريكية. وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان الجيش الأمريكي إطلاق إيران صواريخ باتجاه الكويت والبحرين، دون أن تصب أهدافها، في حين أعلنت الولايات المتحدة في وقت لاحق قصف محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية على جزيرة في مضيق هرمز.

في المقابل، انخفض سهم بالو ألتو نتوركس بنسبة 6ر5% على الرغم من تحقيق الشركة أرباح ربع سنوية تفوق توقعات المحللين.

ويعكس هذا التراجع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الأرباح بعد أن سجل سهم الشركة ارتفاعا بنسبة 3ر61% منذ بداية العام، أي أكثر من خمسة أمثال ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 البالغ 2ر11% خلال الفترة نفسها.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، مما يدفع سوق الأسهم نحو الانخفاض. وارتفع عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 49ر4% مقابل 46ر4% مساء أمس، 97ر3% قبل نشوب ضد إيران في أواخر فبراير .