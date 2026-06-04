الصحة اللبنانية تعلن استشهاد مسعف وجرح آخر في استهداف إسرائيلي لفريق إسعافي بالنبطية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليل الأربعاء/الخميس استشهاد مسعف وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لفريق إسعافي بمدينة النبطية جنوب لبنان.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان أن "العدو الإسرائيلي، وفي اعتداء هو الرابع في أقل من 24 ساعة، على المسعفين والمنشآت الصحية، استهدف في شكل مباشر فريقا إسعافيا تابعا للهيئة الصحية في بلدة زبدين قضاء النبطية ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة آخر بجروح"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل استهدفت مسعفا في عربصاليم وفريقا إسعافيا في شحور وهدد مستشفى تبنين الوحيد في الخدمة في قضاء بنت جبيل، "مما يشكل دليلا متسلسلا على همجيته وتطبيقه شريعة الغاب والعنف الأقصى".