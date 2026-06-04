أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و369 ألفا و340 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و369 ألفا و340 فردا، من بينهم 1300 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و978 دبابة، و24 ألفا و676 مركبة قتالية مدرعة، و43 ألفا و247 نظام مدفعية، و1830 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1403 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه جرى أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و327 ألفا و726 طائرة مسيرة، و4733 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و102 ألف و971 من المركبات وخزانات الوقود، و4248 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.