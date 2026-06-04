قال اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لضبط مركبات «التوك توك» والتروسيكلات بمختلف أنواعها المستخدمة في نقل الأفراد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد شعيب، محافظ مطروح، بحظر سير هذه المركبات على كورنيش المدينة طوال موسم الصيف.

وأوضح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي، أنه تم ضبط عدد من التروسيكلات التي تنقل الأفراد أثناء سيرها على الكورنيش بالمخالفة لقرار المحافظ، بالإضافة إلى ضبط سكوتر كهربائي ومركبة «بيتش باجي» تعملان دون لوحات معدنية أو تراخيص، وتم التحفظ عليهما على الفور.

وأكد أن الحملة المكبرة أسفرت أيضًا عن ضبط الخيول والدراجات بمختلف أنواعها، ورفع الحواجز من أمام المحال التجارية الواقعة على الكورنيش، وذلك من خلال حملة مشتركة نفذها قسم الإشغالات بمجلس المدينة وقسم شرطة المرافق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد شعيب، محافظ مطروح.

وأشار إلى أن مجلس المدينة سيواصل حملاته لملاحقة أصحاب الخيول على كورنيش مرسى مطروح، لما تسببه من خطورة على حياة المواطنين والمصطافين، فضلًا عن تشويه المظهر السياحي والحضاري للمدينة، مؤكدًا أنه سيتم ضبط أي مخالفات في هذا الشأن، مع تخصيص موقع بمنطقة روميل لممارسة هذا النشاط وفق الضوابط المحددة.

ووجّه رئيس المدينة باستمرار تواجد الحملات المكبرة على الكورنيش طوال موسم الصيف، مدعومة بشرطة المرافق، لتطبيق القانون ومتابعة الإشغالات والتأكد من سريان التصاريح الخاصة بها، مطالبًا أصحاب الإشغالات بالاحتفاظ بتصاريحهم وإبرازها عند الطلب، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية أو انقطاع الخدمات المقدمة من مجلس المدينة.