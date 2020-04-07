إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمركز تجاري بولاية ألاباما الأمريكية

أصيب أربعة أشخاص بجروح بعد إطلاق نار في مركز تسوق "ريفيرشيز غاليريا" في ضاحية برمنغهام بوية ألاباما الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات.

وقال الملازم في شرطة هوفر، كيث تشيسكليبا، إن أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، لكنه لم يكن لديه تفاصيل حول أوضاعهم أو إصاباتهم.

وقال الملازم إن الشرطة تحركت عقب تلقيها مكالمات عديدة حول إطلاق نار قرب صالة الطعام في مركز التسوق في حوالي الساعة 3:18 مساءً.

وأضاف تشيسكليبا أن الشرطة لا تعرف ما الذي أدى إلى الحادث أو عدد مُطلقي النار المتورطين في الحادث. في وقت يقوم المحققون بجمع الأدلة المادية وإجراء مقابلات مع الشهود.

وتم إخلاء المركز التجاري والمشهد حاليًا آمن.