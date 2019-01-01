 محكمة فرنسية تعاقب متشددا بالسجن 30 عاما عن جرائم في سوريا - بوابة الشروق
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محكمة فرنسية تعاقب متشددا بالسجن 30 عاما عن جرائم في سوريا

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
رويترز
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 3:22 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 3:22 ص

عاقبت محكمة في باريس يوم الجمعة فرنسيا اعتنق الإسلام وسافر إلى الخارج للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية بالسجن 30 عاما في أول محاكمة فرنسية ناجحة لإسلامي متشدد عن جرائم ارتُكبت في سوريا.

وألقي القبض على تايلر فيلوس (30 عاما) في تركيا منذ خمسة أعوام عندما كان يستعد للسفر جوا إلى براج.

وقال المدعون للمحكمة إنه أراد أن يقود المسلحين والمفجرين الانتحاريين الذين هاجموا باريس في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015 لكن المدعين لم يتمكنوا من إثبات ذلك.

ونفى تايلر الذي اعتنق الإسلام وهو في سن 21 عاما أي صلة له بهجمات 13 نوفمبر تشرين الثاني عام 2015 لكنه اعترف لأول مرة بأنه غادر ميدان القتال في سوريا ”ليموت والسلاح في يديه“.

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