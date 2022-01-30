الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 5 مسيرات أوكرانية في ضواحي موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 مسيرات أوكرانية في منطقة نوفويا موسكفا (موسكو الجديدة)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "صباح اليوم الثلاثاء قامت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية باعتراض خمس طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء ضواحي موسكو، وتم إسقاط أربعة منها من خلال الدفاعات الجوية وتم إنزال طائرة مسيرة أخرى بواسطة أجهزة الحرب الإلكترونية وتحطمها في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه".

وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن محاولات كييف استهداف البنية التحتية المدنية بالمسيرات، بما في ذلك المطار، يعد "عملا إرهابيا آخر".

وكتبت زاخاروفا على قناتها على تطبيق "تلجرام"، إن "محاولة نظام كييف استهداف منطقة تقع فيها بنية تحتية مدنية، بما في ذلك المطار، الذي يستقبل بالمناسبة الرحلات الجوية الأجنبية، هو عمل إرهابي آخر. مع الأخذ في الاعتبار أن (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي يرتكب هذه الأعمال الإرهابية مستخدما الأموال التي يوفرها الغرب، أو بالأموال الغربية التي يشتري بها الأسلحة، فهذا يعد إرهابا دوليا".

من ناحية أخرى، أوقفت السلطات الروسية الرحلات الجوية بأحد مطارات موسكو الرئيسية الثلاثة، بعد إسقاط الطائرات المسيرة الاوكرانية.

وتسبب حطام إحدى الطائرات المسيرة في اندلاع حريق بمبنى للصيانة، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية، التي وصفت الهجوم بأنه الأكثر خطورة الذي تشارك فيه طائرات مسيرة بالقرب من موسكو منذ نهاية مايو الماضي.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر تليجرام، إن مطار فنوكوفو استأنف العمل في الساعة 8 صباحا بعد توقف نحو ثلاث ساعات. وتم تحويل 14 رحلة جوية إلى مطارات أخرى خلال فترة التوقف.

وتنفي أوكرانيا تورطها في الهجمات بطائرات مسيرة التي يواصل المسؤولون الروس إلقاء اللوم فيها على كييف.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت ثماني مسيرات كانت تستهدف موسكو، مما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المطالبة بتعزيز الدفاعات الجوية حول العاصمة.