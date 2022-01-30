فريق شباب لايف يشعل حماس الجمهور في الاحتفال بثورة 30 يونيو

أشعل فريق "شباب لايف"، أجواء الليلة الرابعة من احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي أقيمت تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، مساء أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.



وقدم الفريق، مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب، والتي تفاعل معها الجمهور، ومنها أغنيات "بلدي"، و"بشرة خير"، و"أم الدنيا"، و"بالأحضان"، و"صورة صورة"، و"أحلف بسماها وبترابها".



وغنى في الحفل من أعضاء فريق "شباب لايف": كمال كمال، وأحمد الأمير، وعبدالله الجسمي.



ويأتي حفل فريق "شباب لايف" ضمن مشاركة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، والذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.



وقدم البيت الفني، خلاله مجموعة من الفقرات الغنائية في حب الوطن، ومنها مشاركة فريق "شباب لايف" التابع لفرقة أنغام الشباب بإشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة.



يذكر أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا في الفترة من 30 يونيو وحتى 5 يوليو، ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.