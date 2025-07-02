نجمة التنس التشيكية كفيتوفا تحدد موعد اعتزالها

ودعت بترا كفيتوفا، الفائزة بلقب ويمبلدون للتنس، بطولتها المفضلة من الدور الأول، مساء الثلاثاء.

وتستعد التشيكية كفيتوفا (35 عاما) الفائزة ببطولة ويمبلدون في 2011 و2014 لاعتزال التنس بعد مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة التي ستقام في سبتمبر المقبل.

وأنهت كفيتوفا، آخر مشاركة لها في ويمبلدون، بالخسارة أمام الأمريكية إيما نافارو المصنفة العاشرة عالميا بنتيجة 3-6 و1-6.

وقالت كفيتوفا عقب اللقاء "هنا عشت أفضل ذكرياتي، لم أحلم إطلاقا بالفوز ببطولة ويمبلدون، ولكن حققت اللقب مرتين، إنه إنجاز مميز".

وأضافت "سأفتقد ويمبلدون بالتأكيد، سأفتقد التنس، وسأفتقد الجماهير أيضًا، لكنني مستعدة أيضا للفصل التالي من حياتي، وأتطلع بشوق للعودة كعضوة".

وشاركت كفيتوفا في بطولة ويمبلدون هذا العام ببطاقة دعوة، وغابت عن نسخة العام الماضي بسبب إجازة الأمومة.

من جانبها، قالت نافارو عقب تأهلها "كفيتوفا لاعبة رائعة، والبطلة مرتين، لقد استأنفت مشوارها مع التنس بعد إنجاب طفل، إنها قصة ملهمة".

وحققت كفيتوفا، لقبها الأول في ويمبلدون بالفوز 6-3 و6-4 على ماريا شارابوفا في النهائي، وبعدها بثلاث سنوات تغلبت في النهائي على أوجيني بوشار بنتيجة 6-3 و6-0.

وقالت كفيتوفا "أرى أن ويمبلدون أفضل بطولة في العالم"، كما أكدت أيضا أن بطولة أمريكا المفتوحة ستكون الأخيرة في مسيرتها مع التنس.

وختمت اللاعبة التشيكية "متأكدة من هذا القرار، فهو لا يتعلق بالحالة البدنية فقط، بل إن الحوافز أصبحت مختلفة عما كان عليه الوضع من قبل".