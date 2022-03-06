محمود محيي الدين: المنتديات الإقليمية الخمسة لتمويل المناخ تساهم فى حشد التمويل للمشروعات المناخية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة تساهم في حشد التمويل اللازم لمشروعات المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي الأوروبي لتمويل العمل المناخي والتنموي التي تعقد في مدينة فرانكفورت الألمانية بمشاركة دكتور إيستر فاندل، رئيس شعبة صناديق الاستثمار والتمويل المستدام بوزارة المالية الألمانية، وديمتري مارياسين، نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ودانيال بوزاس، المنسق الإقليمي لأوروبا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومسئولي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والبنوك التنموية الأوروبية.

وقال محيي الدين إن المبادرة تستهدف إيجاد مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية تساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، موضحًا أن هذه المشروعات قابلة للاستثمار والتنفيذ وتمثل فرصًا واعدة أمام المستثمرين وجهات التمويل المختلفة.

وأفاد محيي الدين بأن النسخة الأولى من المنتديات الخمسة خرجت بعدد من المشروعات في مختلف مجالات العمل المناخي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتم عرض هذه المشروعات خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حيث حصلت على اهتمام جهات التمويل العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

ونوه محيي الدين عن أهمية تعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة على وجه الخصوص حيث يلعب هذا القطاع الدور الأكبر في تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية، كما شدد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في أوروبا في المبادرات ذات الصلة بالمواد الخام الحرجة نظرًا لإسهامها في تحقيق التحول نحو الاقتصادات منخفضة الانبعاثات.

وأكد محيي الدين أن النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي الأوروبي يستهدف حشد جهود القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية والمناخية في الاقتصادات الناشئة فى أوروبا، والتعريف بفرص الاستثمار والتمويل المناخي التي من شأنها تسريع الانتقال في مجال الطاقة ومن ثم الانتقال إلى الاقتصادات الخضراء.

ودعا محيي الدين المستثمرين وجهات التمويل المختلفة إلى المساهمة في تمويل المشروعات المناخية والتنموية في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، كما دعا هذه الدول إلى العمل من أجل تحسين مناخ الاستثمار لديها بما يضمن تلبية احتياجات أصحاب المشروعات والمستثمرين والممولين على حد سواء، وكذلك تحقيق أهداف المجتمعات المحلية من هذه المشروعات.

يأتي المنتدى في إطار مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين العام الماضي بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ بهدف إيجاد مشروعات مناخ قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ حول العالم، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تنظيم النسخة الثانية من المنتديات الخمسة والتي تهدف للربط بين المشروعات التي تم التوصل إليها في النسخة الأولى وجهات التمويل المختلفة للبدء في تنفيذها عمليًا.