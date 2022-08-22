إزالة مخالفات بناء في العريش بشمال سيناء

تابع اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، أعمال إزالة التعديات والمخالفات بدون موافقة الجهة المختصة.



أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة أحمد عَفش، تعليماته بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني برئاسة سكرتير عام المجلس، يرافقه مدير التنظيم من الإدارة الهندسية، ومدير المتغيرات المكانية، ومدير المتابعة، وومدير الإشغالات والعلاقات العامة، وذلك للمرور داخل المدينة.



وأسفر المرور بعد معاينة المتغيرات المكانية بالأجهزة، تبين مخالفة الأعمال التالية وتقرر إزالتها، حيث تم إزالة مبنيين، سور بأعمدة، 3 سور طوب فقط بمنطقة خدمات المساعيد، وتم إزالة مبنى خرساني أعمدة بسقف محاط بسور بمنطقة السمران بجوار مدرسة العربي، كما تم إزالة 2 سور طوب محيط بأرض في منطقة خدمات الزهور، وتم إزالة سور واحد بمحيط في الأرض بمنطقة خدمات الساحل.



وناشد رئيس المدينة المواطنين، عدم الإقدام على المباني أو استكمال مباني إلا في وجود رخصة مباني سارية، والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب استكمال مباني مصحوب برخصة مباني سارية.