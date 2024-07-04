نتنياهو يعقد مشاورات مع الوزراء الليلة بخصوص رد حماس على اقتراح الهدنة

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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن «بنيامين نتنياهو، سيعقد مشاورات مع الوزراء الليلة، بخصوص رد حركة حماس على اقتراح الهدنة».

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، صباح الخميس، من المتوقع إجراء اتصال هاتفي بين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، للضغط على تل أبيب من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس.

وأمس الأربعاء، قال جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية «الموساد»، إن الوسطاء «مصر وقطر» قدموا لإسرائيل رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، ستدرسه تل أبيب.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أنه «لأول مرة رد حماس يسمح بالتقدم، وهناك أرضية للمفاوضات».

وأضافت أن نتنياهو سيعقد اجتماعا الخميس، لبحث رد حماس على مقترح صفقة التبادل.

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

ومن جانب آخر، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها «لن تسمح للحكومة بعرقلة التوصل إلى صفقة التبادل مرة أخرى».



