جامعة مطروح: إطلاق قافلة بيطرية مجانية بمناسبة عيد الأضحى

قال الدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، إن قافلة بيطرية انطلقت أمس السبت، لتقديم العلاج للخراف والنعاج والماشية مجانًا، بمشاركة طلاب كلية الطب البيطري بالجامعة، بمناسبة عيد الأضحى.

وأكد القائم بإعمال رئيس جامعة مطروح، أن هذه القافلة تعد الأولى لصيف ٢٠١٩م ، ولطلاب الفرقة الرابعة بكلية الطب البيطري، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، مشيرًا إلى تقديم العلاج مجانًا لحالات الولادة والعمليات الجراحية والديدان الداخلية من خراف ونعاج وحيوانات اليفة، وعمل إشاعات سونار لتشخيص الحمل.

وأوضح أن كلية الطب البيطر بجامعة مطروح، ستستمر في إطلاق القوافل على مدار شهر اغسطس الجاري لتحقيق الفائدة التعليمية لطلاب الكلية ولخدمة المربين بمحافظة مطروح، انطلاقًا من الدور المجتمعي وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع.