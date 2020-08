View this post on Instagram

#عدى_الكلام توصل ل ٢٥ مليون مشاهدة في ١٨ يوم 👏👏😄😄🇲🇦🇪🇬🔥🔥 مبروووووووك علينا @saadlamjarred1 @amirteima @toomatoomatooma #سعد_المجرد