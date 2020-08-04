السودان يرصد ارتفاعا في مناسيب مياه النيل الأزرق

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان لها يوم الثلاثاء، ارتفاع مناسيب النيل الأزرق.

وذكر البيان أن "القطاع الدمازين- سنار، والقطاع سنار- الخرطوم، والقطاع الخرطوم - شندي، القطاع شندي -عطبرة، والقطاع عطبرة - سد مروي، والقطاع سد مروي- الدبة، والقطاع الدبة دنقلا سيشهد ارتفاعا، بينما القطاع خشم القربة - عطبرة سيشهد استقرارا".

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

ولقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 أخرون، جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة في السودان، والتي دمرت نحو 3500 منزل.

وقال وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس في بيان الاثنين، إن الفيضانات دمرت بين الخميس والسبت آلاف المنازل في مناطق متفرقة بولايات الجزيرة والنيل الأزرق ودارفور.

وأوضح البيان أن 4 وفيات كانت نتيجة لانهيار منازل وحالة غرق واحدة في دارفور، وأشار إلى انهيار 2382 منزلا، بينها 1110منازل انهياراً كلياً و1272 منزلاً جزئياً.

وتابع: "أما الخسائر بالمرافق شملت 26 مرفقاً تعليمياً ومساجد. و78 من المتاجر والمخازن، فيما نفقت 41 من الحيوانات".

وحذرت وحدة الإنذار المبكر في الهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تضرب أجزاء من عدة ولايات.

ويعتبر شهرا يوليو وأغسطس ذروة موسم الأمطار في السودان وإثيوبيا، والذي يمتد بين يونيو حتى أكتوبر. وجزء كبير من أمطار السودان يسقط خارج حوض نهر النيل.

وحجز سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على حدودها مع السودان، 4.9 مليار متر مكعب من المياه خلال شهر يوليو، في خطوة أحادية اعترضت عليها مصرو السودان، وتفيض المياه حاليا من أعلى السد في طريقها إلى دولتي المصب.